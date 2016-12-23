СМИ: требования захватчиков ливийского самолета пока неизвестны

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Два захватчика ливийского самолета вооружены гранатами, их требования пока не известны, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на ливийского парламентария, который поговорил с одним из пассажиров.

Самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. По предварительным данным, на борту могли находиться до 118 человек.

Как сообщил ливийскому парламентарию его коллега Абдусалем Мрабит, который был на борту самолета, обоим захватчикам примерно по 20 лет и они являются представителями этнической группы тебу, которая представлена на юге Ливии.

Ранее премьер Мальты Джозеф Мускат сообщил, что из захваченного ливийского лайнера освобождены 65 пассажиров. В настоящее время из самолета начала выходить третья группа пассажиров.