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В мире

Задержанный в Польше по подозрению в шпионаже пройдет медобследование

16:2423.12.2016
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Флаги Польши, НАТО и Евросоюза у Президентского дворца в Варшаве. Архивное фото
© Fotolia/ dziewul

ВАРШАВА, 23 дек — РИА Новости. Задержанного в Польше по подозрению в шпионаже офицера запаса Петра Цапалу направили на психиатрическое обследование, сообщает в пятницу Польское телевидение со ссылкой на источники в следствии.

Вид на город Пшемысль, Польша. Архивное фото
© Fotolia/ haidamac
В Польше арестовали задержанного по подозрению в шпионаже в пользу России

Цапала, который был объявлен в розыск в августе текущего года, задержан начале декабря службой военной контрразведки Польши. В августе текущего года военная жандармерия объявила его в розыск по подозрению в предложении сотрудничества иностранной разведке. Сообщалось, что Цапала ранее служил на первой базе транспортной авиации в Варшаве. Он является подозреваемым по статьям о шпионаже, превышении полномочий и неисполнении обязанностей, владении огнестрельным оружием или боеприпасами без соответствующего разрешения.

По данным телеканала, уже при объявлении Цапалы в розыск у следователей было подозрение, что у мужчины имеется психическое расстройство. По неофициальной информации, к такому выводу правоохранители пришли из-за "пути сбора разведданных" и того, "как он намеревался передать их иностранной разведке".

Вид на Варшаву. Архивное фото
© AP Photo/ Alik Keplicz
Стали известны новые подробности дела поляка Цапала о шпионаже в пользу РФ

"Наши подозрения усилились после допроса Петра Ц. в качестве подозреваемого. Поэтому его должны проверить эксперты", — приводит телеканал слова одного из варшавских следователей, не называя его имени.

Официальных данных о том, с разведкой какой именно страны сотрудничал Цапала, нет. Однако местные СМИ ранее сообщали, что в 2014 году Цапала "был пойман на непосредственных контактах с офицером российского ГРУ", не уточняя, состоялась ли передача каких-либо данных. Отмечается только, что Цапала якобы "предлагал сотрудничество" российской разведке. Доказать его вину не удалось, он был отпущен спустя 48 часов, после чего ушел в запас по состоянию здоровья и исчез.

Телеканал TVN24 в свою очередь сообщал, что Цапала имел доступ к базе данных, в том числе с личной информацией о военнослужащих и планами полетов истребителей F-16. Во время обыска в его квартире якобы были обнаружены доказательства того, что он похитил эти данные во время работы на авиабазе и хранил на компьютере в виде "закодированных текстовых документов".

Согласно польским законам, за сотрудничество с иностранной разведкой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, а за передачу информации — до 15 лет. Максимальное наказание по остальным вменяемым подозреваемому статьям — до 10 лет тюрьмы.

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