Депутаты Рады Украины ушли на зимние каникулы до 17 января

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины ушли на зимние каникулы, парламент продолжит работу 17 января, следует из календарного плана работы высшего законодательного органа страны.

Рада в пятницу провела свое последнее заседание в пленарном режиме в уходящем году. Согласно календарному плану сессии, следующую неделю с 26 по 30 декабря 2016 года народные будут работать в округах с избирателями; на две первые недели января предусмотрена работа в комитетах и фракциях.

Следующая пленарная неделя запланирована с 17 по 20 января 2017 года.

На последней неделе перед новогодними праздниками Рада утвердила госбюджет на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП. Правительство заложило в документе на будущий год рост экономики на уровне 3%, инфляцию на уровне 8,1% и курс доллара в 27,2 гривны.