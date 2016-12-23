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Депутаты Рады Украины ушли на зимние каникулы до 17 января

Тема:
Ситуация на Украине. Декабрь 2016 (393)
16:2123.12.2016
(обновлено: 18:08 23.12.2016)
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Депутаты на заседание Верховной рады Украины в Киеве. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Стрингер
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КИЕВ, 23 дек — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины ушли на зимние каникулы, парламент продолжит работу 17 января, следует из календарного плана работы высшего законодательного органа страны.

Потасовка между депутатами на заседании Верховной Рады Украины. В центре - депутат Владимир Парасюк. 2015 год
© РИА Новости. Александр Максименко
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Рада в пятницу провела свое последнее заседание в пленарном режиме в уходящем году. Согласно календарному плану сессии, следующую неделю с 26 по 30 декабря 2016 года народные будут работать в округах с избирателями; на две первые недели января предусмотрена работа в комитетах и фракциях.

Следующая пленарная неделя запланирована с 17 по 20 января 2017 года.

На последней неделе перед новогодними праздниками Рада утвердила госбюджет на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП. Правительство заложило в документе на будущий год рост экономики на уровне 3%, инфляцию на уровне 8,1% и курс доллара в 27,2 гривны.

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