Путин не исключает возвращения безвизового режима для граждан Грузии

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не исключает возвращения безвизового режима с Россией для граждан Грузии, для этого, по его словам, есть все основания.

В настоящее время россияне могут посещать Грузию без виз, однако граждане Грузии должны получать визы для визита в РФ. На прошлогодней пресс-конференции Путин также заявил, что Москва готова отменить визовый режим с Грузией.

"Я не исключаю возвращения к безвизовому режиму для граждан Грузии в Россию, мне кажется, что для этого есть все основания, тем более, что мы видим определенные сигналы со стороны отдельных правящих структур в Грузии", — сказал Путин в ходе большой итоговой пресс-конференции в Москве.

Президент отметил, что "очень важно наладить нормальные взаимоотношения по линии спецслужб и правоохранительных органов с точки зрения совместной борьбы с терроризмом, чтобы этот безвизовый режим ни в коем случае не наносил ущерба нашей безопасности".

"Думается, что это вполне возможно", — подчеркнул он.