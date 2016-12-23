Путин назвал визовый режим в Европе анахронизмом

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Визовый режим в Европе — это анахронизм, свободный въезд должен быть обеспечен для граждан всех европейских стран, заявил президент России Владимир Путин.

"Я считаю, что визовые режимы в Европе — это анахронизм, и вне зависимости от того, речь идет об Украине или Грузии, считаю, что в отношении всех граждан безвизовый режим должен быть обеспечен", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции.

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