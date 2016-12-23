Лавров провел встречу с президентом Кипра

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Кипра Никос Анастасиадис обсудили по телефону кипрское урегулирование, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"Российская сторона подтвердила свою неизменную поддержку межобщинному переговорному процессу с целью достижения всеобъемлющего, жизнеспособного и справедливого решения в интересах обеих кипрских общин. Поддержим любое решение, о котором договорятся сами киприоты", — сообщили в МИД.
"Убеждены, что современному независимому государству не нужны внешние гаранты. На время же переходного периода наиболее эффективными, на наш взгляд, были бы гарантии безопасности со стороны Совета Безопасности ООН", — отметили в МИД РФ.
По итогам встречи ООН опубликовала заявление, согласно которому Анастасиадис и Акынджи, несмотря на все усилия, не смогли сойтись в вопросе территориального урегулирования, который бы проложил путь к завершающей стадии переговоров. Обе стороны решили вернуться на Кипр и подумать о дальнейших действиях, сообщала ООН.
Как ожидается, по итогам межкипрских дискуссий 12 января состоится конференция по Кипру с участием представителей держав-гарантов и других заинтересованных сторон, которые будут приглашены в случае необходимости.
Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва. В последние месяцы президент республики Кипр Анастасиадис и лидер турок-киприотов Акынджи активизировали переговоры и встречались еженедельно.