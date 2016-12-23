Лавров провел встречу с президентом Кипра

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Кипра Никос Анастасиадис обсудили по телефону кипрское урегулирование, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"Российская сторона подтвердила свою неизменную поддержку межобщинному переговорному процессу с целью достижения всеобъемлющего, жизнеспособного и справедливого решения в интересах обеих кипрских общин. Поддержим любое решение, о котором договорятся сами киприоты", — сообщили в МИД.

В ходе разговора "Лавров в очередной раз подчеркнул, что в Москве считают действующую сейчас на Кипре систему гарантий анахронизмом", сообщили в ведомстве.

"Убеждены, что современному независимому государству не нужны внешние гаранты. На время же переходного периода наиболее эффективными, на наш взгляд, были бы гарантии безопасности со стороны Совета Безопасности ООН", — отметили в МИД РФ.

Новый раунд межкипрских переговоров пройдет в Швейцарии 9-11 января 2017 года, сообщает пресс-служба женевского отделения ООН. Президент Кипра Никос Анастасиадис и лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи проведут новую встречу в женевском отделении ООН. Первый раунд переговоров прошел в швейцарском городке Мон-Пелерин 7-11 ноября, 20-22 ноября состоялся второй раунд.

По итогам встречи ООН опубликовала заявление, согласно которому Анастасиадис и Акынджи, несмотря на все усилия, не смогли сойтись в вопросе территориального урегулирования, который бы проложил путь к завершающей стадии переговоров. Обе стороны решили вернуться на Кипр и подумать о дальнейших действиях, сообщала ООН.

Как ожидается, по итогам межкипрских дискуссий 12 января состоится конференция по Кипру с участием представителей держав-гарантов и других заинтересованных сторон, которые будут приглашены в случае необходимости.

Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая республика северного Кипра, которую признала только Турция.

Переговоры о воссоединении Кипра возобновились в феврале 2014 года после двухлетнего перерыва. В последние месяцы президент республики Кипр Анастасиадис и лидер турок-киприотов Акынджи активизировали переговоры и встречались еженедельно.