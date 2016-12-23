Генпрокуратура Германии ищет сообщников подозреваемого в берлинском теракте

БЕРЛИН, 23 дек — РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ продолжает расследование теракта в Берлине и ищет сообщников подозреваемого, как сообщил представитель ведомства в пятницу, расследование в тесном контакте с итальянскими правоохранителями продолжается.

"Для нас важно установить, были ли при подготовке преступления, его проведении и осуществлении побега подозреваемого сообщники, сеть сообщников", — сказал представитель генпрокуратуры.

Также прокуратура до сих пор не знает, было ли оружие, найденное в Италии у погибшего подозреваемого, тем самым оружием, которым он пользовался во время теракта в Берлине.