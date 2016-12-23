Меньше половины украинцев считают успешной работу властей в сфере обороны

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости. Действия властей Украины по обеспечению обороноспособности страны в 2016 году успешными назвали 41% украинцев, свидетельствуют обнародованные в пятницу результаты социологического опроса, проведенного группой "Рейтинг".

"Лучше всего среди направлений государственной политики в 2016 году респонденты оценили работу в сфере обороноспособности страны, 41% опрошенных считает, что политика власти в этой сфере была успешной. В то же время почти 50% имеют противоположное мнение", — говорится в пресс-релизе.

При этом 28% опрошенных считают успешной реформу полиции, неуспешной – 65%. Число тех, кто позитивно оценивает это направление деятельности власти, сократилось с начала года в полтора раза. Децентрализацию власти успешной считают 22% респондентов, не увидели положительных сторон в этом направлении 62% опрошенных.

Переговоры с ЕС по предоставлению Украине безвизового режим позитивно оценили 18%, негативно – 74%. За полгода количество тех, кто считает эту сферу политики неуспешной увеличилось – в январе их число составляло 54%.

При этом более 90% опрошенных назвали неуспешной деятельность власти в сферах обеспечения стабильности национальной валюты, жилищно-коммунальных услуг и экономического роста.

Опрос проводился с 8 по 18 декабря, было опрошено 2 тысячи человек, статистическая погрешность не превышает 2,2%.