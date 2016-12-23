СМИ: к захваченному ливийскому самолету подали трап, дверь лайнера открыта

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. К захваченному ливийскому самолету, приземлившемуся в аэропорту Мальты, подали трап, борт воздушного судна начали покидать пассажиры. Трансляцию событий ведет мальтийский канал TVM.

Ранее телеканал Sky News Arabia уже сообщал, что захватчики ливийского самолета отпустили пассажиров после приземления на Мальте.

Самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. По предварительным данным, на борту могли находиться до 118 человек.