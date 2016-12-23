Полиция Мальты не подтвердила, что пассажиры покинули захваченный самолет

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Полиция Мальты не может подтвердить сообщения о том, что пассажиры покинули ливийский самолет, который мог быть захвачен, сообщает агентство Sputnik со ссылкой на представителя полиции.

"Все пассажиры сейчас находятся на борту. У меня нет подтверждения, что пассажиры освобождены и покидают самолет", — заявил агентству представитель полиции.

Как стало известно ранее, самолет компании Afriqiyah Airways, совершавший внутренний рейс Себха-Триполи в Ливии, был захвачен и перенаправлен на Мальту. По предварительным данным, на борту могли находиться до 118 человек. Как сообщал телеканал Sky News Arabia, захватчики ливийского самолета отпустили пассажиров после приземления на Мальте.