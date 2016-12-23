В итальянской "Лиге Севера" призывают пересмотреть Шенгенское соглашение

РИМ, 23 дек — РИА Новости, Сергей Старцев. Лидер итальянской оппозиционной партии "Лига Севера" Маттео Салвини, комментируя ликвидацию в Милане тунисца Аниса Амри, подозреваемого в совершении теракта в Берлине, призвал пересмотреть Шенгенское соглашение, которое предусматривает отмену паспортного контроля на границах ряда государств ЕС.

"Необходимо пересмотреть Шенген, свободное передвижение граждан и восстановить контроль на внутренних границах. Мы находимся в чрезвычайной ситуации, в ситуации войны. А во время войны можно потерять четверть часа на границе, хотя это и не устраняет опасность", — заявил в пятницу в прямом эфире партийной радиостанции Radio Padania видный итальянский политик.

Ранее глава МВД Италии Марко Миннити подтвердил, что в ходе перестрелки с полицией в ночь на пятницу в Милане был убит Амри, подозреваемый в совершении теракта в Берлине. Мужчина начал стрельбу после того, как полицейские попросили его предъявить документы. Правоохранители открыли ответный огонь и ликвидировали тунисца. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони сообщил, что проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель о данной полицейской операции.

Выразив гордость за профессионализм сотрудников правоохранительных органов Италии, Салвини подчеркнул, что перед лицом террористической угрозы нельзя рассчитывать, что эта беда обойдет стороной твой дом. "Кое-кто объявил войну западному миру, поэтому все мы должны быть вместе", — сказал лидер "Лиги Севера".

В понедельник вечером грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально был объявлен в розыск в Германии и в европейских странах.