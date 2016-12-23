Дейнего сообщил о начале видеоконференции гумподгруппы по Донбассу

Переговоры о мире на Украине в 2016 году (1395)

ЛУГАНСК, 23 дек — РИА Новости. Видеоконференция участников гуманитарной подгруппы по Донбассу началась, сообщил полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко заявила, что киевская сторона предложила провести в пятницу провести видеоконференцию по вопросу обмена пленными. Киев согласился освободить до Нового года 15 пленных в Донбассе. По словам Геращенко, пленные могли быть освобождены в результате помилования президентом либо при использовании других юридических процедур.

"Видеоконференция участников гуманитарной рабочей группы началась", — приводит слова Дейнего Луганский информационный центр.