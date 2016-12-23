Додон пообещал на посту главы Молдавии сохранить суверенитет страны

КИШИНЕВ, 23 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон в ходе митинга перед церемонией инаугурации заявил, что построит свою работу на посту главы республики так, чтобы молдавское общество было объединено, а страна сохранили суверенитет, передает корреспондент РИА Новости.

Второй тур прямых президентских выборов прошел в Молдавии 13 ноября. По данным ЦИК, кандидат от Партии социалистов Додон, выступающий за развитие отношений с РФ, набрал 52,11% голосов. Конституционный суд также признал результаты выборов, утвердив Додона на пост президента. Митинг в поддержку Додона проходит перед зданием Дворца республики, в котором пройдет церемония его инаугурации.

"Мы хотим порядка в стране. Но этого мы добьемся, только если будем вместе. Мы обязались обеспечить государственность и суверенность страны. Мы желаем лучшего для республики. Буду стараться стать президентом каждого гражданина", — сказал Додон собравшимися.

По словам избранного президента, он намерен построить свою работу на посту главы республики так, чтобы молдавское общество были объединено.

"Мы прошли разные периоды и сложности. Уверен, что нам удастся сделать это и сейчас. Нейтралитет нашей страны – святыня, которую никто не может отменять. В Молдавии живут представители разных национальностей, но мы сильны, потому что мы вместе… Мы все – граждане нашей страны. Это наша Родина. Если мы будем вместе, уверен, что пройдем через все трудности. Обещаю, что буду и дальше рядом с гражданами", — сказал Додон.