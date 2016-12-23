Джентилони проинформировал Меркель об убийстве Амри

РИМ, 23 дек — РИА Новости, Наталия Шмакова. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони сообщил, что проинформировал канцлера Германии Ангелу Меркель об убийстве в ходе перестрелки с полицией в Милане подозреваемого в совершении теракта в Берлине Аниса Амри.

Ранее глава МВД Италии Марко Миннити сообщил, что в ходе обычной проверки документов неизвестный мужчина выстрелил в полицейских, которые в ответ открыли стрельбу. В результате инцидента один из сотрудников правоохранительных органов был ранен, стрелявший мужчина был убит. Позже была установлена личность убитого. Им оказался тунисец Анис Амри.

"Я проинформировал канцлера Меркель об этой операции", — сказал Джентилони на пресс-конференции.

По словам премьера, Италия может гордиться своими полицейскими, которые "продемонстрировали храбрость и профессионализм".

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально был объявлен в розыск в Германии и в европейских странах.