Источник в МИД Триполи подтвердил захват самолета

КАИР, 23 дек – РИА Новости, Маргарита Кислова. Источник в МИД в правительстве национального единства, размещенного в Триполи, подтвердил захват самолета, который совершал внутренний рейс Себха-Триполи, сообщило ливийское агентство ЛАНА.

Он сообщил, что самолет направился на Мальту, глава МИД Мухаммед Сияля находится в контакте со своим коллегой на Мальте и мальтийским властями по данному вопросу.

Источник в МИД Триполи подтвердил, что состояние пассажиров захваченного самолета хорошее, нет причин для беспокойства.