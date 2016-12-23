Полиция и военные в Конго убили более 40 человек, заявили в ООН

ЖЕНЕВА, 23 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Офис по правам человека зафиксировал убийство 40 мирных жителей в Демократической Республике Конго, многие из которых протестовали против отказа президента Джозефа Кабилы покинуть свой пост после официального завершения срока его мандата 19 декабря, заявила пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел.
Троссел привела позицию Верховного комиссара ООН по правам человека Зейд Раада аль Хуссейна, который глубоко встревожен "сообщениями о десятках людей, которые были убиты полицией и солдатами Демократической Республики Конго за последние несколько дней". По мнению главы УВКПЧ ООН, эти данные могут указывать на рост нестабильности в стране.