Путин: Россия заинтересована в развитии отношений с Евросоюзом

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия заинтересована в развитии отношений с Европой, но ей нужен единый партнер, с которым можно вести диалог, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

"Мы заинтересованы в развитии отношений с Европой, мы будем к этому стремиться и, конечно, хотелось бы, чтобы Европа говорила одним голосом, чтобы был партнер, с которым можно было говорить. Вот для нас что важно. Но если это будет не так, мы будем искать возможности говорить на межнациональном уровне", — сказал Путин в пятницу.

Президент России в пятницу в очередной раз проводит большую пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы, касающиеся внутрироссийской и международной проблематики. Мероприятие проходит в Центре международной торговли.

Прямую трансляцию мероприятия ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

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