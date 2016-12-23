Путин призвал не спекулировать на крушении самолета Качиньского

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Следственный комитет РФ продолжает расследование по крушению самолета президента Польши Леха Качиньского, обломки лайнера нужны следователям до окончания этой работы, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

"Следственный комитет проводит расследование, и до тех пор, пока оно не закончено, остатки самолета им нужны", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос польского журналиста.

"Что касается сути: нужно прекратить всякие спекуляции на этот счет. Трагедия произошла страшная", — добавил Путин. Президент рассказал, что лично читал переговоры пилота и зашедшего в кабину человека из охраны погибшего президента. По его словам, вошедший в кабину пилота человек требовал посадки, на что пилот отвечал: "Не могу, садиться нельзя". Однако на это, как рассказал Путин, было сказано: "Я не могу это доложить начальнику. Давай, делай, что хочешь, садись".

"Все же ясно. Что спекулировать? Трагедия страшная. Мы сделали все, чтобы расследовать это, не надо это использовать для какого-то нагнетания межгосударственных отношений. Там и так все понятно", — подытожил Путин.

Самолет Ту-154 Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

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