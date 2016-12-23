Путин призвал не спекулировать на крушении самолета Качиньского

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Следственный комитет РФ продолжает расследование по крушению самолета президента Польши Леха Качиньского, обломки лайнера нужны следователям до окончания этой работы, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
"Что касается сути: нужно прекратить всякие спекуляции на этот счет. Трагедия произошла страшная", — добавил Путин. Президент рассказал, что лично читал переговоры пилота и зашедшего в кабину человека из охраны погибшего президента. По его словам, вошедший в кабину пилота человек требовал посадки, на что пилот отвечал: "Не могу, садиться нельзя". Однако на это, как рассказал Путин, было сказано: "Я не могу это доложить начальнику. Давай, делай, что хочешь, садись".
"Все же ясно. Что спекулировать? Трагедия страшная. Мы сделали все, чтобы расследовать это, не надо это использовать для какого-то нагнетания межгосударственных отношений. Там и так все понятно", — подытожил Путин.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
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