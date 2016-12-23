Путин отметил работу Франции по сокращению выбросов в атмосферу

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Лучшим доказательством того, что западный мир заботится о сокращении выбросов в атмосферу, являются Парижские соглашения по климату и усилия Франции в этой связи, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции.

"Я не соглашусь с вами в том, что в западных странах — в США, в Европе меньше, чем раньше заботятся о сохранении природы. Лучшее доказательство тому — это усилия президента Франции по поводу Парижских соглашений по сокращению выбросов в атмосферу", — ответил Путин в ответ на реплику журналиста, заявившего, что Запад отошел от решения экологических проблем.

"Франция проделала колоссальную работу по этому направлению и проделала ее не без успеха", — отметил он.

Путин добавил, что Россия в этой связи взяла достаточно жесткие обязательства, но он не сомневается, что они будут выполнены.

Представители 196 сторон Рамочной конвенции ООН 12 декабря 2015 года согласовали первое глобальное, юридически обязывающее соглашение о предотвращении изменений климата, получившее название Парижское соглашение. Более 60 участников, на которых приходится более 55% глобальных выбросов, ратифицировали этот договор, и он вступил в силу. Соглашение определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять национальные цели снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменению климата.

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