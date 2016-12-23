США категорически отрицают причастность к убийству Карлова в Турции

АНКАРА, 23 дек — РИА Новости. Посол США в Анкаре Джон Басс категорически отверг причастность своей страны к убийству посла РФ в Турции Андрея Карлова.

Ранее о возможной причастности США к убийству российского посла сообщили турецкие СМИ, а президент Турции Тайип Эрдоган возложил ответственность за этот теракт на сторонников проживающего в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота в Турции в июле.

"Я видел утверждения о том, что кто-то в правительство США было вовлечен в убийство российского посла… Категорически отвергаю эти грязные домыслы, им нет никаких доказательств", — сказал Басс в эфире телеканала NTV.

Он добавил, что юридический процесс по рассмотрению запроса Анкары об экстрадиции Гюлена "продолжается без задержек".

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".