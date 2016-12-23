Путин прокомментировал отставку руководителя Нацкомитета Демпартии США

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Отставка руководителя Нацкомитета Демпартии США доказывает правоту обнародованной хакерами информации об американских демократах, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Лучшим доказательством того, что хакеры вскрыли правдивую информацию, является то, что после того как они показали манипуляцию общественным мнением внутри Демократической партии — одного кандидата против другого, против Сандерса, руководитель Национального комитета Демократической партии подала в отставку. Это значит, что она признала, что хакеры показали правду", — сказал Путин.

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