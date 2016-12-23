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Генпрокуратура ФРГ проверяет данные об уничтожении в Милане Аниса Амри

Тема:
Наезд грузовика на толпу в Берлине (233)
13:0823.12.2016
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Полицейские недалеко от места теракта в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости. Захари Шойрер
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БЕРЛИН, 23 дек — РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ находится в контакте с коллегами из Италии по делу подозреваемого в теракте в Берлине Аниса Амри, сообщает телеканал N-24 со ссылкой на представителя прокуратуры.

Ранее СМИ сообщили, что Анис Амри был застрелен в Милане.

Полицейские недалеко от места теракта в Берлине
© РИА Новости
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СМИ: камеры наблюдения засняли подозреваемого в терактах в Берлине
"Мы обмениваемся информацией с итальянскими ведомствами… Сообщения должны быть проверены совместно с итальянскими службами, не могу ни подтвердить ни опровергнуть этой информации", — сказал представитель ведомства.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах.

Амри, по данным правоохранителей, был связан с радикальными исламистскими кругами в ФРГ.

Бетонные блоки и вооруженная охрана у рождественских базаров в Европе
Военнослужащий у рождественского базара на площади в Брюсселе, Бельгия
© AFP 2016/ Hatim Kaghat
Министерство внутренних дел Бельгии считает достаточными принятые меры по обеспечению безопасности на рождественских ярмарках и не намерено усиливать их охрану. Тем не менее кризисный центр при МВД Бельгии рекомендовал полицейским оградить въезды на территорию рынков бетонными блоками.
Сотрудник полиции проверяет сумки у посетителей рождественского базара в Страсбурге, Франция
© AP Photo/ Jean-Francois Badias
Посетителей рождественской ярмарки в Страсбурге просят пройти полицейскую проверку.
Сотрудник полиции охраняет рождественскую ярмарку во Франкфурте
© AP Photo/ Michael Probst
Меры безопасности в местах скопления людей в европейских городах усилены, в том числе, из-за теракта в Германии, когда грузовик протаранил толпу на рождественском базаре в центре Берлина.
Сотрудники полиции патрулируют рождественскую ярмарку в Париже
© AFP 2016/ Christophe Archambault
Усиленные патрули вышли на улицы французской столицы.
Сотрудники полиции следят за безопасностью на рождественской ярмарке в Реймсе
© AFP 2016/ Francois Nascimbeni
Усилена охрана рождественского рынка у Нотр-Дам-де-Реймс - собора во французском городе Реймсе.
Сотрудница полиции следит за безопасностью на рождественском базаре в Зальцбурге, Австрия
© AFP 2016/ Barbara Gind
После трагедии в Берлине под усиленную охрану взят рождественский рынок в Зальцбурге.
Бетонные блоки у входа на рождественский базар в Брюсселе
© AFP 2016/ Hatim Kaghat
В Брюсселе выполнили рекомендации кризисного центра при МВД Бельгии и оградили въезды на территорию рынков бетонными блоками.
Патрулирование торговой улицы в Мадриде, Испания
© AFP 2016/ Gerard Julien
Полицейские патрулируют торговые улицы в центре Мадрида.
Сотрудники полиции следят за безопасностью на рождественской ярмарке в Вене
© AFP 2016/ Herbert Pfarrhofer
Усилены меры безопасности на рождественской ярмарке в Вене.
Военнослужащие следят за безопасностью на улицах Брюсселя, Бельгия
© AFP 2016/ Hatim Kaghat
В Бельгии с 24 марта действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта и спустя два дня был понижен до отметки "три".
Сотрудники полиции следят за безопасностью на вокзале в Будапеште, Венгрия
© AP Photo/ Zoltan Balogh/MTI
К охране железнодорожного вокзала в Будапеште привлечены сотрудники Центра борьбы с терроризмом.
Установка бетонных блоков у входа на рождественский базар в Амстердаме
© AP Photo/ Peter Dejong
Бетонные блоки устанавливают на входе на рождественские ярмарки в Амстердаме.
Сотрудник полиции на рождественском базаре в Милане
© AP Photo/ Luca Bruno
В Милане мобилизованы дополнительные силы полиции для обеспечения порядка на торговых улицах.
Сотрудница полиции охраняет вход на рождественскую ярмарку в Магдебург, Германия
© AP Photo/ dpa/Peter Gercke
Вооруженные сотрудники полиции дежурят у входа на рождественскую ярмарку в Магдебурге.
Сотрудники полиции патрулируют улицы Страсбурга, Франция
© AFP 2016/ Patrick Hertzog
Правоохранительные органы Франции проводят превентивные задержания для обеспечения безопасности в стране в период рождественских и новогодних праздников, заявил в среду официальный представитель правительства Стефан Ле Фоль.
Бетонные блоки у входа на рождественский базар в Гамбурге, Германия
© AFP 2016/ dpa/Markus Scholz
После трагедии в Берлине бетонные блоки поставили у входа на рождественский базар в Гамбурге.
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