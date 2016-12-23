Генпрокуратура ФРГ проверяет данные об уничтожении в Милане Аниса Амри

Наезд грузовика на толпу в Берлине (233)

БЕРЛИН, 23 дек — РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ находится в контакте с коллегами из Италии по делу подозреваемого в теракте в Берлине Аниса Амри, сообщает телеканал N-24 со ссылкой на представителя прокуратуры.

Ранее СМИ сообщили, что Анис Амри был застрелен в Милане.

"Мы обмениваемся информацией с итальянскими ведомствами… Сообщения должны быть проверены совместно с итальянскими службами, не могу ни подтвердить ни опровергнуть этой информации", — сказал представитель ведомства.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах.

Амри, по данным правоохранителей, был связан с радикальными исламистскими кругами в ФРГ.