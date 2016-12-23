Генпрокуратура ФРГ проверяет данные об уничтожении в Милане Аниса Амри
БЕРЛИН, 23 дек — РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ находится в контакте с коллегами из Италии по делу подозреваемого в теракте в Берлине Аниса Амри, сообщает телеканал N-24 со ссылкой на представителя прокуратуры.
Ранее СМИ сообщили, что Анис Амри был застрелен в Милане.
"Мы обмениваемся информацией с итальянскими ведомствами… Сообщения должны быть проверены совместно с итальянскими службами, не могу ни подтвердить ни опровергнуть этой информации", — сказал представитель ведомства.
Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах.
Амри, по данным правоохранителей, был связан с радикальными исламистскими кругами в ФРГ.
Бетонные блоки и вооруженная охрана у рождественских базаров в Европе
Министерство внутренних дел Бельгии считает достаточными принятые меры по обеспечению безопасности на рождественских ярмарках и не намерено усиливать их охрану. Тем не менее кризисный центр при МВД Бельгии рекомендовал полицейским оградить въезды на территорию рынков бетонными блоками.
Посетителей рождественской ярмарки в Страсбурге просят пройти полицейскую проверку.
Меры безопасности в местах скопления людей в европейских городах усилены, в том числе, из-за теракта в Германии, когда грузовик протаранил толпу на рождественском базаре в центре Берлина.
Усиленные патрули вышли на улицы французской столицы.
Усилена охрана рождественского рынка у Нотр-Дам-де-Реймс - собора во французском городе Реймсе.
После трагедии в Берлине под усиленную охрану взят рождественский рынок в Зальцбурге.
В Брюсселе выполнили рекомендации кризисного центра при МВД Бельгии и оградили въезды на территорию рынков бетонными блоками.
Полицейские патрулируют торговые улицы в центре Мадрида.
Усилены меры безопасности на рождественской ярмарке в Вене.
В Бельгии с 24 марта действует повышенный уровень террористической угрозы — третий из четырех возможных. Четвертый уровень был введен в день терактов в аэропорту и метро Брюсселя 22 марта и спустя два дня был понижен до отметки "три".
К охране железнодорожного вокзала в Будапеште привлечены сотрудники Центра борьбы с терроризмом.
Бетонные блоки устанавливают на входе на рождественские ярмарки в Амстердаме.
В Милане мобилизованы дополнительные силы полиции для обеспечения порядка на торговых улицах.
Вооруженные сотрудники полиции дежурят у входа на рождественскую ярмарку в Магдебурге.
Правоохранительные органы Франции проводят превентивные задержания для обеспечения безопасности в стране в период рождественских и новогодних праздников, заявил в среду официальный представитель правительства Стефан Ле Фоль.
После трагедии в Берлине бетонные блоки поставили у входа на рождественский базар в Гамбурге.