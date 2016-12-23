Главы МИД стран АСЕАН осудили убийство российского посла в Турции

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Главы МИД стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) осудили убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова и подтвердили настрой на сотрудничество в борьбе с терроризмом, говорится в сообщении МИД РФ.

"Министры иностранных дел стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выступили с решительным осуждением подлого убийства чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турецкой Республике Андрея Карлова. В принятом ими Совместном заявлении подтвержден единый настрой на тесное взаимодействие с международным сообществом в борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях", — сообщили в ведомстве.

В МИД РФ отметили, что "Россия высоко оценивает линию АСЕАН на всемерное противодействие террористической угрозе, готова к углублению сотрудничества с Ассоциацией в сфере антитеррора, а также поддерживает усилия "десятки" по наращиванию национальных антитеррористических потенциалов в русле достигнутой в мае этого года на сочинском саммите Россия-АСЕАН договоренности о продвижении к стратегическому партнерству".

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был сразу ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "акт международного терроризма".