Совет Федерации ратифицировал соглашение о сотрудничестве при ЧС на Каспии

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал в пятницу соглашение о сотрудничестве в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Каспийском море.

Документ был подписан 29 сентября 2014 года в Астрахани между правительствами Азербайджана, Ирана, Казахстана, РФ и Туркменистана.

Соглашение подготовлено в развитие уже имеющихся договоренностей об обеспечении безопасности в прикаспийском регионе с целью урегулирования вопросов, связанных с оперативным оказанием помощи в случае чрезвычайных ситуаций в Каспийском море и его прибрежных зонах.

Соглашение предусматривает формы сотрудничества, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций в регионе Каспийского моря, а также порядок предоставления взаимной помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций прикаспийскими государствами и содействия в упрощении транзита группам по оказанию помощи, следующим через их территорию для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

При этом документ не налагает на стороны жестких обязательств по оказанию помощи, сообщается в сопроводительных документах.

Решение об оказании РФ помощи другим прикаспийским государствам или о получении от них помощи в рамках указанного соглашения в каждом конкретном случае будет приниматься в установленном порядке правительством России на основании согласованных предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и исходя из экономических возможностей и политической целесообразности.

В связи с тем, что на сегодняшний день переговорный процесс по определению нового правового статуса Каспийского моря не завершен, при ратификации соглашения Россия сделает заявление, что деятельность по реализации соглашения не означает признание РФ одностороннего распространения прибрежными государствами суверенитета на акваторию Каспийского моря, говорится в сопроводительных документах.