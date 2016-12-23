Путин рассказал, как нынешняя власть в США унижает собственное достоинство

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Действующая администрация США выстраивает свою позицию по выборам поиском виновников на стороне, что унижает их собственное достоинство, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на ежегодной пресс-конференции.

"Кстати говоря, вот за Трампа не проголосовали три выборщика, а за госпожу Клинтон — четыре. И здесь они опять проиграли, они по всем фронтам проигрывают и ищут виновных на стороне. Это, на мой взгляд, просто, ну как это сказать? Это унижает их собственное достоинство. Нужно уметь и проигрывать достойно ", — сказал Путин.

Президент России в пятницу в очередной раз проводит большую пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы, касающиеся внутрироссийской и международной проблематики. Мероприятие проходит в Центре международной торговли.

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>