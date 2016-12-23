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В мире

Путин рассказал, как нынешняя власть в США унижает собственное достоинство

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина (170)
13:0123.12.2016
(обновлено: 13:16 23.12.2016)
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Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Действующая администрация США выстраивает свою позицию по выборам поиском виновников на стороне, что унижает их собственное достоинство, заявил президент России Владимир Путин в пятницу на ежегодной пресс-конференции.

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Путин: в победу Трампа не верил никто, кроме нас

"Кстати говоря, вот за Трампа не проголосовали три выборщика, а за госпожу Клинтон — четыре. И здесь они опять проиграли, они по всем фронтам проигрывают и ищут виновных на стороне. Это, на мой взгляд, просто, ну как это сказать? Это унижает их собственное достоинство. Нужно уметь и проигрывать достойно ", — сказал Путин.

Президент России в пятницу в очередной раз проводит большую пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы, касающиеся внутрироссийской и международной проблематики. Мероприятие проходит в Центре международной торговли.

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>

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В мире
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3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Kpss26
    Амеры и выигрывать НИЧЕГО не умеют и проигрывать тоже... Убогие!!!
    16:29
    23.12.2016
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  • Leroy Cox
    "они по всем фронтам проигрывают и ищут виновных на стороне". Хорошо пнул бабамку
    23:32
    23.12.2016
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  • svekman
    Вованыч как всегда внушает нарочитый оптимизм Страна откатилась по уровню жизни на уровень начала нулевых и продолжаем катиться ниже если вычесть рост в ВПК. И просвета не видно. Уже отстаём от Китая и даже анекдотов про них уже лет десять не слышно. А уровень внушения типа надо верить надо взяться и работать.... Так дай работу! Дай денег и заказы как ВПК и будет тебе результат. А то получается; денег сами найдите, проценты-так надо, народ без денег - кому продавать. Люди всю зарплату несут банкам за проценты. Даже ломбарды стонут. Людям закладывать нечего. Рост производства рисуется на раз. На два вводятся парковки, На три налоги якобы самые низкие и пр. А чего стоит Вовкина демагогия про 15% подоходного налога и "не надо повышать" куда повышать на 35% социального плюсом. И демагогия про смертность и рождаемость. Одна только смерность младенцев недоношенных чего стоит. Сейчас высокотехнологично возвращают жизнь не жизнеспособным новорожденным. Родители как помешанные будут крутиться вокруг спасённых своих любимых "овощей" и им уже будет не до попыток зачать новых полноценных. Вот так мой народ и будет добит безмозглой заботой. Страной рулит юрист вот потому и бардак в судах и в правоохранительных органах столько лет... А мы всё про экономику. При нефти и газе лишь мизерная часть страны живёт как люди и та плюётся, но поддерживает и я блин поддерживаю. А почему руководят вот так вот такие гении, а мы придурки которые всё видят даже на нормальную работу устроится блин не дадут такие вот приспешники всё постоянно проваливающие? Ну скажите, когда закончится этот негативный отбор улюкаевых.
    00:02
    24.12.2016
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