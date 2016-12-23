Путин прокомментировал призывы к выборщикам голосовать за другого кандидата

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Призывы к выборщикам в США не голосовать за кого-либо из кандидатов – шаг к разделению к нации, заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Призыв к выборщикам не голосовать за того или иного кандидата, в данном случае, за избранного президента, это просто шаг в направлении разделения нации", — заявил Путин.

Он также отметил, что "за Трампа не проголосовало два выборщика, а за госпожу Клинтон – четыре, и здесь они опять проиграли".

Трамп победил на выборах президента США 8 ноября, набрав большинство выборщиков от штатов, хотя и уступил по числу голосов избирателей. В преддверии голосования выборщиков в США звучали призывы не поддерживать Трампа. Сторонники Демократической партии, в частности, опубликовали соответствующий призыв в печатных СМИ.

По выборщикам от штатов Трамп набрал 304 голоса против 227 у Клинтон — именно число выборщиков решает, кто станет президентом США. Все голоса выборщиков от конкретного штата отходят победителю народного голосования. Одержав победу с большим отрывом в густонаселенных штатах и проиграв ряд штатов с разрывом от Трампа всего в десятки тысяч голосов, Клинтон проиграла выборы президента.

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