СМИ: в Германии отмечают резкий рост числа радикальных исламистов в Берлине

БЕРЛИН, 23 дек — РИА Новости. Федеральное ведомство по охране конституции отмечает в 2016 году резкий рост числа радикальных исламистов в Берлине по сравнению с прошлым годом – как сообщает газета Tagesspiegel, в этом году их насчитывается уже 840 человек.

В 2012 году их было около 400. Из 840 исламистов 380 человек спецслужбы считают "ориентированными на насилие", при этом отмечают, что граница между теми из них, кто действует исключительно политическим путем и теми, кто высказывается за вооруженную борьбу, очень размыта.

Газета со ссылкой на источник в ведомстве сообщает, что в настоящее время правоохранители ФРГ говорят примерно о 9 тысячах 600 исламистов по всей Германии, это на 400 человек больше, чем в прошлом году.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.

Амри, по данным правоохранителей, был связан с радикальными исламистскими кругами в ФРГ.