СМИ сообщили, что задержанные в немецком Дуйсбурге братья были связаны с ИГ

БЕРЛИН, 23 дек — РИА Новости. Задержанные в немецком Дуйсбурге (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) по подозрению в подготовке теракта братья были связаны с группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает в пятницу газета Tagesspiegel со ссылкой на представителей местной полиции. Задержанных подозревают в подготовке теракта в торговом центре города Оберхаузен.

По данным полиции, в 00.45 пятницы по местному времени (02.45 мск) правоохранители задержали двух мужчин 28 и 31 лет. Отмечается, что задержанные являются братьями и выходцами из Косово.

Вечером в понедельник грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.

Амри проживал в земле Северный Рейн-Вестфалия до февраля 2016 года.