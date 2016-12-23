СМИ: авиация США снимала Нью-Йорк для обеспечения безопасности Трампа
12:0723.12.2016
(обновлено: 12:25 23.12.2016)
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Военная авиация проводила фотосъемку домов и улиц Нью-Йорка, чтобы составить план эвакуации для обеспечения безопасности избранного президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
На прошлой неделе в небе над Манхэттеном можно было наблюдать поисково-спасательный самолет HC-130, а также два вертолета HH-60. По данным источников, они вели съемку для Секретной службы на случай экстренной ситуации, когда понадобиться эвакуация Трампа из города.
Как сообщил телеканал, в течение своего президентского срока Трамп планирует регулярно возвращаться к себе домой в Нью-Йорк.
Жители города были встревожены, увидев пролетающие воздушные судна. Как сообщил представитель мэра, ни городские чиновники, ни жители Нью-Йорка не были предупреждены о проведении мероприятий.
"Мы поговорили с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) США и Секретной службой, чтобы удостовериться, что протокол соблюдается. Мы будем получать надлежащие извещения в будущем", — заявили в управлении города по чрезвычайным ситуациям.
В свою очередь, FAA сообщило, что получило извещение от Секретной службы по поводу временного ограничения полетов и присутствия военной авиации в небе над Нью-Йорком.
По данным телеканала, охрана избранного президента и его семьи обходится Нью-Йорку в огромные суммы. Так, мэр города ранее заявлял, что на охрану Трампа после его победы в ноябре уходит порядка 500 тысяч долларов в день.
Триумф Трампа
На избирательный участок на 56-й улице в Нью-Йорке Дональд Трамп приехал с супругой Меланьей.
На улицы Нью-Йорка, традиционно голосующего за демократов, вышли сторонники кандидата республиканцев.
Сторонницы кандидата в президенты США Дональда Трампа в отеле "Хилтон" в Нью-Йорке.
Сторонники Дональда Трампа собрались на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, где были установлены экраны, на которых транслировались результаты голосования.
Сторонники Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Залогом успеха Трампа стала победа в ключевых штатах, причем многие из них на предыдущих выборах голосовали за демократов.
Изначально сообщалось, что Дональд Трамп прибудет на участок для голосования примерно в 10 утра (18 мск), однако кортеж миллиардера прибыл в назначенное место на час позже.
Трамп сумел набрать большинство во Флориде, Огайо, Северной Каролине, Пенсильвании, Айове. Таким образом, Клинтон "сдала" даже те штаты, в которых уверенно лидировала в ходе кампании.
Сторонники Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Сторонники Дональда Трампа на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Артисты, переодетые в кандидатов в президенты США Клинтон и Трампа, на одной из улиц Лас-Вегаса.
Сторонники Дональда Трампа с восторгом встретили объявление результатов голосования в Огайо и Флориде, где победил кандидат республиканцев.
Избирательный участок в посольстве США в Сеуле, Южная Корея.
По состоянию на 2016 год журнал Forbes оценивает состояние Трампа в 3,7 миллиарда долларов, что делает его богатейшим политиком в США и 156-м среди всех богатых американцев.
Горожане на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке у экранов с предварительными итогами подсчета голосов.
Сторонники Дональда Трампа на одной из улиц Нью-Йорка.
Сторонники Дональда Трампа в одном из казино Лас-Вегаса в ожидании объявления итогов голосования.
Дональд Трамп в строгом костюме с красным галстуком (это цвет Республиканской партии США) вышел к своим сторонникам, собравшимся в штаб-квартире республиканцев в Нью-Йорке, в окружении своей семьи.