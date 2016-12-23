СМИ: авиация США снимала Нью-Йорк для обеспечения безопасности Трампа

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Военная авиация проводила фотосъемку домов и улиц Нью-Йорка, чтобы составить план эвакуации для обеспечения безопасности избранного президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

На прошлой неделе в небе над Манхэттеном можно было наблюдать поисково-спасательный самолет HC-130, а также два вертолета HH-60. По данным источников, они вели съемку для Секретной службы на случай экстренной ситуации, когда понадобиться эвакуация Трампа из города.

Как сообщил телеканал, в течение своего президентского срока Трамп планирует регулярно возвращаться к себе домой в Нью-Йорк.

Жители города были встревожены, увидев пролетающие воздушные судна. Как сообщил представитель мэра, ни городские чиновники, ни жители Нью-Йорка не были предупреждены о проведении мероприятий.

"Мы поговорили с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) США и Секретной службой, чтобы удостовериться, что протокол соблюдается. Мы будем получать надлежащие извещения в будущем", — заявили в управлении города по чрезвычайным ситуациям.

В свою очередь, FAA сообщило, что получило извещение от Секретной службы по поводу временного ограничения полетов и присутствия военной авиации в небе над Нью-Йорком.

По данным телеканала, охрана избранного президента и его семьи обходится Нью-Йорку в огромные суммы. Так, мэр города ранее заявлял, что на охрану Трампа после его победы в ноябре уходит порядка 500 тысяч долларов в день.