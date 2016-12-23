В Китае казнили осужденного за поджог автобуса и гибель 18 человек

ПЕКИН, 23 дек – РИА Новости, Жанна Манукян. В Китае казнен осужденный за поджог автобуса и гибель 18 человек, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел утром 5 января 2015 на дороге в городе Иньчунь. Как установило следствие, у приговоренного Ма Юнпина был конфликт с одной из строительных компаний города. Решив ей отомстить, мужчина поджег автобус.

В начале июля суд города Инчунь признал подсудимого виновным и приговорил к смертной казни. В сентябре суд высшей инстанции отклонил апелляцию подсудимого и оставил приговор без изменений.