Руководитель СК Белоруссии призвал не связывать "дело Регнума" с политикой

МИНСК, 23 дек — РИА Новости. Руководитель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич в эфире телеканала ОНТ подчеркнул, что подчиненный ему орган аполитичен, и к ответственности привлекаются не только "русофилы"-радикалы, но и все, кто призывает к межнациональной розни.

По подозрению в разжигании межнациональной розни в декабре были задержаны преподаватель Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Юрий Павловец, школьный сторож из Бреста Дмитрий Алимкин и минчанин Сергей Шиптенко.

Основанием для возбуждения дел послужили материалы, поступившие из Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма в отношении авторов статей, публиковавшихся на ряде российских информационных ресурсов.

"Политика — это одно, а мы — другое. (…) Мы полностью аполитичны, живем и работаем в свободной стране", — заявил Носкевич и добавил, что расследованием следователи занимаются независимо, а связывать их с политикой неверно.

Как напомнил Носкевич, за разжигание национальной вражды в Беларуси привлекались к ответственности не только так называемые "русофилы", но и "русофобы", а также граждане, выступавшие с агрессивными заявлениями в адрес цыган.

Руководитель СК заверил: для правоохранительных органов важны не взгляды или позиции подозреваемых, а наличие или отсутствие состава преступления.

Редакция ИА "Regnum", где появлялись публикации фигурантов дела, категорически отвергает предъявленные авторам агентства обвинения, считая их "недобросовестными и надуманными, а своих авторов считает политическими заключенными.