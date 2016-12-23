Трамп обсудил с президентом Египта ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в четверг в телефонном разговоре с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси обсудили работу по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя переходной команды Трампа.

Представитель команды избранного президента США не смог сказать, обсуждали ли Трамп и ас-Сиси перенос Египтом голосования Совета Безопасности ООН по своему проекту резолюции по просьбе Израиля.

Делегация Египта в среду внесла проект резолюции, требует от Израиля "немедленно и полностью прекратить всю поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим". Позже постоянный представитель Израиля при ООН Данни Данон назвал предложенный проект "верхом лицемерия" и призвал США не позволить Совету Безопасности ООН принять данный документ.