ВС Ирака сбросили на Мосул четыре миллиона писем со словами поддержки

ВАШИНГТОН, 23 дек – РИА Новости. ВС Ирака в четверг сбросили четыре миллиона писем со словами поддержки жителям захваченного группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) города Мосул, сообщило Центральное командование (Centcom) США в четверг.

Воздушный сброс писем стал кульминацией инициированной в октябре с началом операции по освобождению Мосула акции по оказанию моральной поддержки жителям осажденного города. С октябре базирующаяся в Великобритании НПО (The Institute for War and Peace Reporting) собирала письма среди жителей Ирака со словами поддержки жителям Мосула.

Операция по освобождению иракского Мосула от террористов "Исламского государства" (ИГ, группировка запрещена в РФ), захвативших его в 2014 году, ведется с 17 октября, в ней участвуют несколько силовых ведомств Ирака при активной поддержке авиации международной коалиции во главе с США. С севера и востока город штурмуют армия и антитеррористическое подразделение, которым уже удалось войти в ряд кварталов на востоке Мосула. С юга на иракскую "столицу" ИГ движутся отряды федеральной полиции Ирака.