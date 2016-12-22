В Афинах прошла панихида по послу России Андрею Карлову

АФИНЫ, 22 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Панихида по послу России Андрею Карлову, убитому террористом в Турции, прошла в четверг вечером в Афинах. В Русскую Посольскую церковь пришли русские, украинцы, греки.

"Смерть Андрея Карлова объединила разных людей, несмотря на различия в их взглядах, убеждениях, на разобщенность, расслоенность общества. Мы люди разных представлений и, может быть, разных вер, но мы все пришли в христианский храм почтить память человека, который стоял до конца, который был лицом государства, лицом православного мира, и которому выстрелили по-предательски в спину", — сказал священник отец Александр.

"Убийцу подвигла на это страшное преступление не вера, а ненависть. Это страшная вещь — ненависть, которая является прямым следствием разобщенности, и приводит к таким трагическим последствиям", — сказал священник.

По его словам, надо сделать все, чтобы не допускать подобных преступлений, трагедий. "Мы будем помнить и хранить память о всех тех, кто подверг свою жизнь опасности, поблагодарим их за их мужество и их подвиг", — сказал отец Александр.

Бывший вице-мэр афинского района Калифея Тодорос Псалидопулос сказал, что русских и греков объединила гибель российского посла.

"Послы — это люди особо уважаемые, и их неприкосновенность является нерушимым правилом. Убийство посла — это варварство, — сказал Псалидопулос. — Этот вызов России, этот вызов демократическим силам турецкого народа является опасным, он подрывает мир на Ближнем Востоке".

"Андрей Карлов был застрелен, но служит борьбе за то, чтобы сделать наш мир лучше", — отметил Псалидопулос.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был сразу ликвидирован местными силами безопасности.

В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".