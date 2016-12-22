США приветствуют предложение о прекращении огня в Донбассе

ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. США приветствуют предложение о прекращении огня на Донбассе с 24 декабря, заявил официальный представитель госдепартамента Джон Кирби.
При этом он вновь обвинил "российско-сепаратистские силы" в обстрелах украинских сил из тяжелых вооружений, запрещенных минскими соглашениями, и призвал РФ "оказать влияние на сепаратистов, чтобы они прекратили насилие и обеспечили доступ наблюдателей ОБСЕ".
Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. Как отмечали в МИД РФ, Россия не является субъектом минских соглашений по Украине и может только оказывать давление на конфликтующие стороны.
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