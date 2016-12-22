СМИ: ГПУ проверит причастность "Правого сектора" к убийствам на майдане

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины проверяет членов запрещенной в РФ радикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) и националистической партии "Братство" на причастность к убийствам правоохранителей в ходе беспорядков в Киеве в 2014 году, передает агентство "Украинские Новости" со ссылкой на материалы Печерского районного суда столицы.
"На предмет причастности к совершению указанных преступлений проверяются лица из числа членов организации "Правый сектор", которые в период акций протеста и после их окончания занимали шестой этаж гостиницы "Днепр", откуда они были выселены в январе 2015 года", — говорится в тексте документа суда.
Кроме того, Генпрокуратура проверяет причастность водителя автомобиля Honda, в багажнике которого был обнаружен карабин Norinco CQ-A, к убийству правоохранителей в центре Киева. Данный автомобиль 18 февраля 2014 года был заблокирован митингующими на улице Институтской, но освобожден после вмешательства депутата Верховной рады Сергея Пашинского. Суд дал доступ следователям к телефонным соединениям водителя автомобиля, отмечается в сообщении.