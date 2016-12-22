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В мире

СМИ: ГПУ проверит причастность "Правого сектора" к убийствам на майдане

Тема:
Ситуация на Украине. Декабрь 2016 (371)
22:3622.12.2016
(обновлено: 22:39 22.12.2016)
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Активисты Правого сектора на улице в Киеве, Украина. Архивное фото
© AP Photo/ Darko Bandic

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины проверяет членов запрещенной в РФ радикальной организации "Правый сектор" (запрещена в РФ) и националистической партии "Братство" на причастность к убийствам правоохранителей в ходе беспорядков в Киеве в 2014 году, передает агентство "Украинские Новости" со ссылкой на материалы Печерского районного суда столицы.

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© РИА Новости. Сергей Пивоваров
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По данным агентства, в документе указано, что Генпрокуратура расследует убийство 13 сотрудников внутренних войск МВД Украины и бойцов спецподразделения "Беркут" 18-20 февраля 2014 года.

"На предмет причастности к совершению указанных преступлений проверяются лица из числа членов организации "Правый сектор", которые в период акций протеста и после их окончания занимали шестой этаж гостиницы "Днепр", откуда они были выселены в январе 2015 года", — говорится в тексте документа суда.

Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Как передает агентство, в ходе осмотра гостиницы были изъяты документы "Правого сектора", в частности, листы бумаги с фамилиями радикалов, а также номера мобильных телефонов. Суд предоставил Генпрокуратуре доступ к информации о звонках с этих номеров. "Кроме этого, к совершению указанных преступлений могут иметь отношение члены всеукраинской политической партии "Братство", – говорится в определении суда. По информации агентства, суд так же предоставил следователям доступ к телефонам членов партии.

Кроме того, Генпрокуратура проверяет причастность водителя автомобиля Honda, в багажнике которого был обнаружен карабин Norinco CQ-A, к убийству правоохранителей в центре Киева. Данный автомобиль 18 февраля 2014 года был заблокирован митингующими на улице Институтской, но освобожден после вмешательства депутата Верховной рады Сергея Пашинского. Суд дал доступ следователям к телефонным соединениям водителя автомобиля, отмечается в сообщении.

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