Не менее 13 человек погибли в ДРК при нападении на деревню

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Не менее 13 человек погибли на востоке Демократической Республики Конго при нападении на деревню, вызванном этническими разногласиями, сообщили местные власти.

По данным представителя губернатора штата Северное Киву, отряд вооруженного формирования маи-маи, состоящий из бойцов племени хуту, напало на деревню Бваланда, населенного жителями этнической группы нанде.

Как сообщает агентство Франс Пресс, большего числа жертв нападения удалось избежать благодаря вмешательству армии.

За последний год в регионе обострились этнические разногласия между общинами хуту и нанде, которые считают себя автохтонным населением, а своих противников чужаками. Конфликт сопровождается взаимными нападениями.