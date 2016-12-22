Назарбаев подписал закон, ужесточающий ответственность за терроризм

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Президент Казахстана подписал закон, направленный на ужесточение ответственности за экстремизм и терроризм, сообщила в четверг пресс-служба главы республики.

Ранее заместитель председателя комитета национальной безопасности Марат Колкобаев заявлял, что закон направлен на усиление уголовной и административной ответственности за экстремизм, терроризм и более слаженное противодействие незаконному обороту оружия и наркотиков. Верхняя палата парламента Казахстана приняла законопроект 9 декабря.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму", направленный на усиление мер по противодействию экстремизму и терроризму", — говорится в сообщении.

Законом усиливается также контроль над оборотом оружия и порядком его хранения. Документ предполагает возможность предоставления органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность на сетях связи, приостановить работу сетей и средств связей в случаях, которые могут привести к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Также вносятся поправки, направленные на создание единой базы IMEI кодов всех устройств, функционирующих и ввозимых на территорию страны, а также введение их регистрации.