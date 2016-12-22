Парламент Казахстана принял законопроект о контрразведке

АСТАНА, 22 дек — РИА Новости. Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана в ходе пленарного заседания в четверг приняли проект закона "О контрразведывательной деятельности", предполагающий регулирование контрразведки как самостоятельного вида государственной деятельности, направленной на защиту национальной безопасности.
По данным пресс-службы верхней палаты, документ предусматривает полномочия президента Казахстана по определению основных направлений и приоритетов контрразведывательной деятельности.
В законопроекте определены размеры единовременных пособий семьям погибших при участии в контрразведывательных мероприятиях и их иждивенцам. Также установлены задачи и принципы работы контрразведки, обязанности и права ее субъектов, к которым относятся органы национальной безопасности, Служба государственной охраны и Служба внешней разведки.
Депутаты также приняли сопутствующий законопроект, наделяющий органы нацбезопасности и Службу госохраны правом с санкции прокурора получать сведения, составляющие банковскую тайну в отношении конкретных объектов проверки.
Согласно процедуре, законопроекты после принятия парламентом направляются на подпись главе государства.