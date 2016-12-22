Парламент Казахстана принял законопроект о контрразведке

АСТАНА, 22 дек — РИА Новости. Депутаты сената (верхней палаты) парламента Казахстана в ходе пленарного заседания в четверг приняли проект закона "О контрразведывательной деятельности", предполагающий регулирование контрразведки как самостоятельного вида государственной деятельности, направленной на защиту национальной безопасности.

Депутаты нижней палаты парламента Казахстана одобрили проект закона 30 ноября.

По данным пресс-службы верхней палаты, документ предусматривает полномочия президента Казахстана по определению основных направлений и приоритетов контрразведывательной деятельности.

В законопроекте определены размеры единовременных пособий семьям погибших при участии в контрразведывательных мероприятиях и их иждивенцам. Также установлены задачи и принципы работы контрразведки, обязанности и права ее субъектов, к которым относятся органы национальной безопасности, Служба государственной охраны и Служба внешней разведки.

Депутаты также приняли сопутствующий законопроект, наделяющий органы нацбезопасности и Службу госохраны правом с санкции прокурора получать сведения, составляющие банковскую тайну в отношении конкретных объектов проверки.

Согласно процедуре, законопроекты после принятия парламентом направляются на подпись главе государства.