ВВС Нидерландов в январе приступят к миссии воздушной полиции НАТО в Литве

ВИЛЬНЮС, 22 дек — РИА Новости. ВВС Нидерландов с четырьмя истребителями F-16 с января 2017 года будут осуществлять миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии с авиационной базы в Шяуляе, сообщает в четверг минобороны Литвы.

Миссию воздушной полиции в Литве с сентября осуществляют четыре французских истребителя ВВС Mirage 2000. С базы в Эстонии миссию осуществляют германские истребители Eurofighter Typhoon.

"Контингент ВВС Нидерландов с января 2017 года будет осуществлять миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии с истребителями F-16 с авиабазы города Шяуляй", — говорится в сообщении министерства.

Оборонное ведомство добавляет, что ВВС Нидерландов первый раз выполняли миссию воздушной полиции НАТО в Литве в 2005 году, в 2014 году с сентября по декабрь четыре истребителя Нидерландов исполняли миссию в Польше. Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, базирующиеся в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шяуляя и авиабазе Эмари, которая с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.

В этом году во время саммита глав НАТО в Варшаве Нидерланды совместно с Норвегией, Люксембургом, Бельгией, Хорватией и Францией официально объявили о присоединении своих военнослужащих к батальону, формирующемуся в Литве под руководством Германии. Численность батальона будет составлять около тысячи военных.