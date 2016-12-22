Президент Киргизии 26-27 декабря посетит Санкт-Петербург

БИШКЕК, 22 дек — РИА Новости. Глава Киргизии Алмазбек Атамбаев 26-27 декабря посетит Санкт-Петербург, где состоятся заседания Высшего Евразийского совета и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщил в четверг на пресс-конференции заведующий отделом внешней политики, заместитель руководителя аппарата президента Сапар Исаков.

"На повестке дня ОДКБ один вопрос, мы его озвучим позже. В рамках ЕАЭС будет принят таможенный кодекс, это самое главное событие", — цитирует слова Исакова агентство Sputnik Кыргызстан

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.