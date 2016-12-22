Лукашенко открыл вторую кольцевую автодорогу вокруг Минска

МИНСК, 22 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия второй кольцевой автодороги вокруг Минска, передает агентство Sputnik Беларусь.
"Делая упор на этих основных артериях (от этого никуда не денешься, их надо было восстанавливать), мы действительно упустили дороги местного значения. В ближайшие месяцы мы соберемся, обсудим и примем решение, как будем восстанавливать дороги местного значения. Каждый агрогородок (а их порядка двух тысяч) должен быть соединен с районным центром", — сказал Лукашенко.
Планируется, что денежные средства для ремонта дорог предоставит один из банков. Возвращать кредит будут за счет государственной пошлины, которую платят граждане за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.
Лукашенко также отметил, что белорусские строители могут собственными силами построить новую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту "Минск".
Строительство МКАД-2 полностью завершено. Ее общая протяженность составляет около 160 километров. При проектировании трассы была учтена сеть автомобильных дорог, в итоге около 72 километра МКАД — это ранее существующие трассы, которые были в нее включены. Еще 88 километров были протянуты в новом направлении.
Трасса была проложена на максимально возможном удалении от населенных пунктов, садоводческих товариществ и без сноса домов. Расчетная скорость движения по трассе — 120 километров в час.