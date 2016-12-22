Шесть граждан Эстонии хотят получить российское гражданство

ТАЛЛИН, 22 дек — РИА Новости, Николай Адашкевич. Правительство Эстонии в четверг приняло решение удовлетворить ходатайства 27 человек об отказе от гражданства республики, шестеро из них готовятся получить гражданство России, сообщила пресс-служба кабинета министров республики.

"Правительство приняло решение удовлетворить ходатайства 27 человек об отказе от гражданства Эстонии, из них 26 постоянно проживают за границей. После освобождения от эстонского гражданства все они намерены стать гражданами тех стран, в которых сейчас проживают. Одиннадцать человек живут в Финляндии, шесть – в России, четыре — в Великобритании, два — Норвегии, по одному — в Швейцарии, Ирландии и Германии. Еще один человек живет в Эстонии, но намерен получить гражданство Германии", — говорится в сообщении правительства.

По данным МВД, в прошлом году от эстонского гражданства отказались 332 человека, из них 258 стали гражданами России. В 2014 году от гражданства Эстонии отказались 146 человек, из которых 51 стали гражданами РФ.