Окружной суд Вильнюса аннулировал разрешение на строительство "Дома Москвы"

ВИЛЬНЮС, 22 дек — РИА Новости. Окружной суд Вильнюса в среду удовлетворил просьбу государственной строительной инспекции по аннулированию выданного в 2008 году разрешения на строительство "Дома Москвы" в Вильнюсе, передает в четверг агентство BNS с ссылкой на решение суда.

"Суд удовлетворил просьбу литовской государственной инспекции по территориальному планированию и строительству аннулировать разрешение 2008 года на строительство "Дома Москвы" в Вильнюсе", — говорится в сообщении.

Идея построить в Вильнюсе "Дом Москвы" появилась в 2004 году, во время визита в Литву занимавшего тогда пост мэра российской столицы Юрия Лужкова. В здании планировалось оборудовать зал, музей и экспозиционные помещения. Строительство началось в 2008 году. Планировалось, что в Москве будет построен аналогичный культурный центр — "Дом Вильнюса".

Почти завершенное строительство здания "Дома Москвы" в Вильнюсе в настоящее время находится в замороженном состоянии. В конце июня строительная инспекция Литвы обратилась в суд с просьбой аннулировать разрешение на строительство культурного центра в Вильнюсе. Мэр города Ремигиюс Шимашюс поддержал инициативу инспекции. Директор администрации мэрии Вильнюса Алма Вайткунскене сообщила, что от строительства "Дома Вильнюса" в Москве власти литовской столицы откажутся по экономическим причинам.

Москва намерена предпринять ответные меры, если власти Вильнюса примут решение приостановить строительство "Дома Москвы" в столице Литвы, в свою очередь заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав шаги вильнюсской мэрии спланированной антироссийской акцией.