Правозащитники в США призвали расследовать угрозы журналисту Афанасьеву

ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. Неправительственный Комитет защиты журналистов (CPJ) призывает власти Хакасии расследовать информацию об угрозах журналисту Михаилу Афанасьеву, которые, по мнению комитета, исходят от местных преступных элементов в регионе.
"Мы призываем власти Республики Хакасия и соседнего Красноярского края немедленно провести расследования по вопросу об угрозах убийством в адрес Михаила Афанасьева и обеспечить безопасность его самого и его семьи, – заявила в пресс-релизе координатор программы Европы и Центральной Азии CPJ Нина Огнянова.
По заявлению CPJ, представители организованной преступности угрожали редактору интернет-журнала "Новый фокус" Афанасьеву за нелестные публикации о них. Человек, представившийся главарем лидером криминальной группировки, позвонил Афанасьеву, назвал его "смертником" и высказал угрозы в его адрес. Звонивший потребовал от Афанасьева либо снять материал с сайта, либо "ждать расплаты", уточнили в CPJ.