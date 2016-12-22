Трамп назначил советника по вопросам промышленной и торговой политики

ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Советником избранного президента США Дональда Трампа по вопросам торговой и промышленной политике будет Питер Наварро, сообщил в четверг представитель штаба будущего главы государства Шон Спайсер.

"Избранный президент объявил, что Питер Наварро будет работать помощником президента и директором Совета по торговой и промышленной политике", — отметил он в ходе брифинга.

По его словам, "Наварро является видным экономистом, который будет разрабатывать торговую политику, нацеленную на сокращение торгового дефицита и укрепление роста, а также на прекращения перевода рабочих мест за пределы США".

Как отметил Спайсер, "во время предвыборной кампании Наварро вместе с кандидатом на пост министра торговли Уилбуром Россом занимался выработкой торговой политики". По его словам, "Они были прекрасной командой, и будут таковой в составе новой администрации".

Как отметил представитель Трампа, "избранный президент также объявил о формировании Национального торгового совета". По словам Спайсера, этот орган будет заниматься реализацией предвыборных обещаний Трампа по улучшению ситуации в экономике и на рынке труда, а также "различными проектами по целому ряду направлений, от инфраструктуры до национальной обороны".

Кроме того, в штабе Трампа отметили, что до конца года он проведет ряд деловых встреч, в том числе с претендентами на посты в администрации. В частности, на следующей неделе он встретится с кандидатом на пост министра сельского хозяйства Эльзой Моррано.

Кроме того, как отметил Спайсер, в ближайшее время, в том числе и позднее в четверг, можно ожидать объявлений о выдвижении кандидатов на посты министров сельского хозяйства, по делам ветеранов, представителя США на торговых переговорах, директора национальной разведки, а также на ряд должностей в аппарате будущей администрации.

Трамп вступает в президентские полномочия после инаугурации 20 января 2017 года.