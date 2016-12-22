В Литве заявили об обнаружении якобы российского шпионского ПО

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Глава Национального центра кибербезопасности Литвы Римтаутас Черняускас заявил об обнаружении якобы российского шпионского программного обеспечения на компьютерах в правительстве; в свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти утверждения.
"Обнаруженное нами шпионское ПО работало по меньшей мере полгода, прежде чем его засекли, что схоже с тем, как было в США", — заявил Черняускас агентству Рейтер.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, опроверг это заявление, добавив, что на саму Россию круглосуточно осуществляют хакерские атаки, и обвинять в этом иностранные государства глупо. "На нем (на ПО – ред.) написано "Сделано в России"? Мы полностью отвергаем эту бессмыслицу", — заявил Песков агентству.
Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь Дональду Трампу победить на президентских выборах. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.
В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов. Кроме того, Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".
Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.