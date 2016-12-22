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В мире

В Литве заявили об обнаружении якобы российского шпионского ПО

19:5722.12.2016
(обновлено: 21:27 22.12.2016)
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Мужчина работает на ноутбуке. Архивное фото
© Fotolia/ DragonImages

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Глава Национального центра кибербезопасности Литвы Римтаутас Черняускас заявил об обнаружении якобы российского шпионского программного обеспечения на компьютерах в правительстве; в свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти утверждения.

Хакер за компьютером. Архивное фото
© Fotolia/ NicoElNino
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По словам Черняускаса, с 2015 года якобы российское шпионское ПО было обнаружено на правительственных компьютерах трижды, а в этом году было 20 попыток заражения этих компьютеров вирусами. При этом доказательств того, что найденное программное обеспечение является российским, приведено не было.

"Обнаруженное нами шпионское ПО работало по меньшей мере полгода, прежде чем его засекли, что схоже с тем, как было в США", — заявил Черняускас агентству Рейтер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, опроверг это заявление, добавив, что на саму Россию круглосуточно осуществляют хакерские атаки, и обвинять в этом иностранные государства глупо. "На нем (на ПО – ред.) написано "Сделано в России"? Мы полностью отвергаем эту бессмыслицу", — заявил Песков агентству.

Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры якобы атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь Дональду Трампу победить на президентских выборах. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.

Хакер за компьютером. Архивное фото
© Fotolia/ Glebstock
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Президент США Барак Обама 16 декабря сообщил, что расследование будет завершено в ближайшие недели, то есть до окончания срока его полномочий 20 января. Однако глава государства отметил, что часть доказательств по делу не будет опубликована по соображениям секретности.

В команде Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов. Кроме того, Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

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