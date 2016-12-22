Вальс с юмором отреагировал на инцидент с высыпанной на него мукой

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Экс-премьер Франции Мануэль Вальс, который ведет борьбу за право баллотироваться на предстоящих президентских выборах от правящей Социалистической партии, с юмором отреагировал на то, что неизвестный обсыпал его мукой.

Ранее сообщалось, что в четверг неизвестный обсыпал мукой Вальса, который прибыл во французский город Страсбург в рамках избирательной кампании. Перед входом в один из ресторанов, где должна была начаться встреча экс-премьера со сторонниками, к Вальсу бросился прохожий и обсыпал его и окружение мукой с криками "49.3! Не забудем, не простим!". Охрана экс-премьера спустя несколько мгновений скрутила напавшего и препроводила в припаркованный неподалеку микроавтобус полиции.

"Прекрасная поездка в Страсбург: несколько граммов муки и килограммы улыбок", — написал Вальс в своем микроблоге Twitter.

Статья 49.3 конституции Франции позволяет премьер-министру своей властью провести законопроект через парламент без голосования, если председатель правительства уверен в необходимости принятия документа, однако сомневается, что большинство парламентариев его поддержат. После применения данной статьи депутаты получают право в течение суток поставить вопрос о недоверии правительству.

Применение статьи 49.3 является "силовой" и непопулярной мерой, однако правительство Вальса неоднократно прибегало к ней, в частности для принятия в первой половине 2016 года реформы трудового законодательства.