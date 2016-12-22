ЦРУ и АНБ увеличат выплаты на ликвидацию ущерба от публикаций Сноудена

ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости. Ряд американских спецслужб выделяют дополнительные средства на ликвидацию ущерба, связанного с публикацией информации Эдвардом Сноуденом, говорится в опубликованном в четверг докладе спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США.

Значительная часть опубликованной версии доклада отредактирована и закрашена черным цветом.

"В разведывательном сообществе нет общей оценки той суммы, которую правительство (США) платит за восстановление после публикаций Сноудена. Те не менее Агентство национальной безопасности (АНБ) и ЦРУ в 2016 и 2017 году заплатят (сумма заретуширована – ред.) свыше своих бюджетов за восстановление после урона, причиненного Сноуденом", — говорится в документе.

Там также указывается, что "несомненно, что разведывательное сообщество в целом заплатит даже больше".

Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, после чего американские власти аннулировали его паспорт. Это юридически не позволяло Сноудену покинуть Россию.

Позже Москва предоставила ему временное убежище на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. 1 августа 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами.