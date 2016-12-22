Ряд судей в Польше не намерены исполнять решения нового состава КС

ВАРШАВА, 22 дек — РИА Новости. Ряд польских судей заявили о своем намерении не исполнять решения Конституционного суда, выступая таким образом против назначения трех новых членов КС.

В среду главой Конституционного суда Польши была назначена Юлия Пшиленбская, которая допустила до участия в заседании КС трех рекомендованных правящей партией Польши "Право и справедливость" членов суда. Против этого назначения выступал предыдущий глава КС Анджей Жеплиньский, чьи полномочия истекли в начале недели. По мнению части судей и польской оппозиции, принятые президентом реформы суда, в том числе назначение трех новых членов КС, неконституционны, парализуют работу судебного органа и приводят к концентрации судебной власти в руках правящей партии.

"Я в своей работе буду игнорировать те решения КС, которые будут выданы в составе, противоречащем основополагающему закону", — заявил изданию Gazeta Prawna представитель Союза польских судей Iustitia Кристиан Маркевич. Его позицию поддерживает также представитель Национального судебного совета Вальдемар Журек.

На сложившуюся ситуацию уже отреагировал министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро, заявив в эфире Польского радио, что судьям, которые не подчиняются принятым нынешним составом КС решениям, грозит "дисциплинарная ответственность и последствия, связанные с неисполнением юридических предписаний".

Польша в настоящее время переживает конституционный кризис в связи с ситуацией вокруг КС страны. Президент Анджей Дуда 28 декабря прошлого года утвердил поправки к закону о КС, которые вызвали споры в стране и критику со стороны оппозиции. ЕК 13 января приняла решение о начале диалога с Варшавой, чтобы избежать нарушения Польшей европейских норм.

Если этот диалог не принесет желаемых результатов, может быть запущена процедура в рамках статьи 7 договора о ЕС, которая предполагает констатацию Евросоюзом "существования явной угрозы серьезного нарушения" или, в крайнем случае, "существования серьезного и устойчивого нарушения" страной ценностей ЕС. В этом случае Польша может лишиться права голоса в Совете министров ЕС.