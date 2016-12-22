Ряд судей в Польше не намерены исполнять решения нового состава КС

ВАРШАВА, 22 дек — РИА Новости. Ряд польских судей заявили о своем намерении не исполнять решения Конституционного суда, выступая таким образом против назначения трех новых членов КС.
"Я в своей работе буду игнорировать те решения КС, которые будут выданы в составе, противоречащем основополагающему закону", — заявил изданию Gazeta Prawna представитель Союза польских судей Iustitia Кристиан Маркевич. Его позицию поддерживает также представитель Национального судебного совета Вальдемар Журек.
На сложившуюся ситуацию уже отреагировал министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро, заявив в эфире Польского радио, что судьям, которые не подчиняются принятым нынешним составом КС решениям, грозит "дисциплинарная ответственность и последствия, связанные с неисполнением юридических предписаний".
Если этот диалог не принесет желаемых результатов, может быть запущена процедура в рамках статьи 7 договора о ЕС, которая предполагает констатацию Евросоюзом "существования явной угрозы серьезного нарушения" или, в крайнем случае, "существования серьезного и устойчивого нарушения" страной ценностей ЕС. В этом случае Польша может лишиться права голоса в Совете министров ЕС.